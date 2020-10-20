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YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN BİR DİZİ ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe başkanı Resul Kuşdil, beraberinde bazı Yönetim Kurulu
Bu haber 2020-10-20 15:52:14 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

 

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe başkanı Resul Kuşdil, beraberinde bazı Yönetim Kurulu Üyeleri olduğu halde İlçe merkezinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatı ilk ziyaretlerini bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Akyazı Sağlık bilimleri Fakültesine yaptı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen’i makamında ziyaret eden Yeniden Refah Partililer, kendisine başarı dileğinde bulundular ve destek sözü verdiler.

Dekan Dikmen’de yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti ve siyasilerin ve kurumları kendilerini desteklemeleri halinde bundan tüm Akyazı’nın kazançlı çıkacağını söyledi ve ziyaret için teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe teşkilatının ikinci ziyaret durağı İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Göreve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan’a “hoş geldiniz” diyen Yeniden Refah Partisi teşkilat mensupları bu ziyarette karşılıklı bilgi alışverişi de yaptılar.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe başkanı ve yönetiminin bir ziyaret durağı da Muhtarlar Derneği oldu. 19 Ekim tarihinin Muhtarlar günü olması nedeniyle ziyaret ettiklerini söyleyen İlçe Başkanı Kuşdil, ziyarette COVİD 19 salgını nedeniyle bilgi alışverişi de yaptıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partililer bu yıl eğitim ve öğretime başlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan Hüsamettin Bayraktar Ortaokulunu da ziyaret ettiler. Okul Müdürü Yunus Birincioğlu’na başarı dileğinde bulunan Yeniden Refah Partililer, hayırlı olsun temennileriyle birlikte destek sözü de verdiler.

Yeniden Refah Partililerinin son ziyaret durağı ise Ziraat Odası Başkanlığı oldu. Oda Başkanı Ali Şener Bayraktar’la görüşen Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Odanın çalışmaları hakkında Oda Başkanı Bayraktar’dan bilgi aldı ve kendilerine başarı dileğinde bulundular.

Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve ziyaret için teşekkür etti.

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