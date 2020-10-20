BELEDİYE BASIN MÜDÜRÜ GAZETECİLERİ ZİYARET ETTİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatları doğrultusunda Belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler

Bu haber 2020-10-20 01:01:32 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatları doğrultusunda Belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Vekaleten atanan Muhammed Atılgan görevine Akyazı’da çalışmakta olan basın mensuplarını ziyaret ederek başladı.

Beraberinde birlikte çalışacağı mesai arkadaşı Ömer Kara ile birlikte Bizim Akyazı İnternet Sitemiz bürosunu ziyaret eden Atılgan konuşmasında şunları söyledi “ Bugün güzel İlçemizde yıllardan beri basın mensubu olarak çalışan ve İlçemize kazandırılan eser ve getirilen hizmetlere katkı sunan değerli basın mensubu büyüklerimi tek tek ziyaret ediyorum. İlçemize önemli katkı sunan Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesini de bu nedenle ziyaret ediyorum. Ziyaretimde kendilerinden destek istedim ve benden talepleri olup olmadığını sordum. Sağolsun her türlü katkıyı yapacaklarını hiçbir taleplerinin de olmadığını söylediler. Kendilerine teşekkür ediyorum”

Ziyaretten sonra açıklama Salim Özyılmaz’dan geldi. Özyılmaz yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sonrasında şunları söyledi “ Akyazı hepimizin. Görevler gelip geçicidir. Asıl olan Akyazı’mızdır. Muhammed kardeşimiz bugün bizi ziyaret edip destek istedi. Ben de iyi ve olumlu her konuda destek vereceğimizi söyledim. Ziyareti için teşekkür ediyorum ve kendisine yeni görevinde başarı diliyorum”