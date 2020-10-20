Başkan yardımcıları SEDAŞ’I ziyaret ettiler

Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer. SEDAŞ Akyazı Şubesine

Bu haber 2020-10-20 01:00:23 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer. SEDAŞ Akyazı Şubesine bir nezaket ziyaretinde bulundular. SEDAŞ Akyazı Şube Müdürü Murat Pehlivan, Müdür yardımcısı Ömer Kaan Çınar ve Koordinatör yönetici Erol Demircan Başkan yardımcılarının yaptığı ziyarette ev sahipliği yaptılar.

Ziyaretle ilgili açıklama Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ten geldi. Öztürk ziyaretimiz bir nezaket ziyaretiydi. Yine de karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmayı ihmal etmedik. SEDAŞ’lı yönetici kardeşlerimize Akyazı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bu ziyaretimiz sırasında bir kez daha kendilerine ilettik dedi.

SEDAŞ Akyazı Şube Müdürü Murat Pehlivan’da Belediye Başkan yardımcılarının yaptığı ziyaretin kendisini ve çalışma arkadaşlarını ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi ve biz SEDAŞ olarak Akyazı Belediyesi olarak dayanışma içinde çalışıyoruz dedi.