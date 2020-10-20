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Başkanlar dayanışma içindeler

Marmara Bölgesinin en başarılı Kooperatifi konumunda olan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi
Bu haber 2020-10-20 00:59:19 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Marmara Bölgesinin en başarılı Kooperatifi konumunda olan Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Durmuş ile SESOB’a bağlı Akyazı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç ve Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz sık sık bir araya gelip karşılıklı bilgi alışverişi yaparlar.

Bu üçlü geçtiğimiz günlerde bir kez daha bir araya geldiler, birlikte çay içip söyleştiler ve başkanı oldukları kurumları ile ilgili olarak da gelecekle ilgili düşüncelerini karşılıklı olarak paylaştılar.

Bir araya gelişleri ile ilgili olarak açıklama Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Durmuş’tan geldi. Kooperatif ve Oda anlamında Akyazı’nın çok iyi bir durumda olduğunu belirten Durmuş, sık sık bir araya gelip dayanışma içinde olduğumuzu gösteriyoruz. Bugünde SESOB’a bağlı iki oda başkanı kardeşimizle bir araya geldik ve karşılıklı bilgi aktarımı yaptık dedi ve COVİD 19 tedbirleri kapsamında yapılması gerekenlere her zaman harfiyen uyduklarını da söyleyen Durmuş, bu fotoğrafı çektirirken maskelerimizi çıkardık ve biraz da birbirimize yaklaştık. Ancak çok kısa süreli oldu. Bilinmesini istiyorum diyerek alınması gereken tedbirlere uyduklarının altını bir kez çizdi.

 
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