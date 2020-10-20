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Muhammet Kurukuz için OKUMA YAPILDI

Almanya’da yaşamakta olan ve Akyazı’nın Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden
Bu haber 2020-10-20 00:56:10 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Almanya’da yaşamakta olan ve Akyazı’nın Kuzuluk Şose Mahallesinde ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde vefat ederek cenazesi Kuzuluk’a getirilen ve defni yapılan Muhammed Kurukuz için ailesi Kuran-ı Kerim okuması yaptı.

Akyazı Belediyesi Emekli İmamı Mustafa Kurukuz’un da ağabeyi olan Muhammed Kurukuz için düzenlenen okuma gecesinde Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi Necati Güven, Emekli Din Görevlisi Ömer Aydın ve merhumun İmam olan kardeşi Mustafa Kurukuz güzel sesleri ile Kuran-ı Kerim okudular ve dualar yaparak merhumun ruhuna gönderdiler.

COVİD 19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen okumada maske-sosyal mesafeye dikkat edildi. Merhumun kardeşi Mustafa Kurukuz’da cenazeye katılan, salgın nedeniyle katılamayıp telefonla ve sosyal medya hesaplarından taziyede bulunanlara teşekkür etti.

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