AKYAZI MUHTARLARI GÜNLERİNİ KUTLADI

19 Ekim 2015 tarih ve 29507 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin kuruluşu çerçevesinde “Muhtarlar Günü” her yıl 19 ekim tarihinde kutlanmaktadır.
Akyazı Muhtarları da bir araya gelerek günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Muhtarlar günü dolayısı ile Akyazı Atatürk anıtı önünde bir tören düzenlendi.
“19 EKİM 1829 YILINDA KURULANMUHTARLIK KURUMUNUN ASLINDA BUGÜN 191.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAKTAYIZ.MUHTARLIK KURUMU TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.ZİRA TÜRK DEMOKRASİSİNİN İLK SEÇİMLERİ MUHTARLIK SEÇİMLERİYLE BAŞLAMAKTADIR.
DOLAYISIYLA HALKIN DOĞRUDAN KENDİ YEREL YÖNETİCİSİNİ SEÇMESİYLE BAŞLAYAN BU SÜREÇ DEMOKRASİ TARİHİMİZ AÇISINDANDA BİR TEMEL OLUŞTURMAKTADIR.
MUHTARLARIMIZ VE MUHTARLIK MÜESSESESİNİN TARİHSEL BAĞLARINI KORUYARAK GELECEĞE YÖNELİK KAMU ÇALIŞMALARININ DAHA ÇAĞDAŞ VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA BAŞBAKANLIĞIN 19 EKİM 2015 TARİHLİ GENELGESİYLE MUHTARLAR GÜNÜ OLARAK KUTLANMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞ OLUP ÜLKEMİZDE İLİMİZDE VE İLÇEMİZDE 6 YILDIR 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ OLARAK KUTLANMAKTADIR.
ÜLKEMİZDE YEREL DEMOKRASİNİN DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA KURULAN MUHTARLIK MÜESSESESİNİN GEÇMİŞİ TARİH ARŞİVLERİMİZDEKİ EN ESKİ BELGE OSMANLI DÖNEMİNDE 1830 YILLARINDA BOLU İLİMİZDE YAPILAN BİR MUHTARLIK SEÇİMİNE AİTTİR.
BU TARİHLERDEN 1913 YILINA KADAR DEVAM EDEN MUHTARLIK ÇALIŞMALARI 1913 YILINDA İDARE-İ UMUMİYE-İ VİLAYET KANUNU İLE KALDIRILMIŞTIR.
ANCAK ARADAN GEÇEN ZAMAN İÇİNDE MUHTARLIĞIN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI GÖRÜLDÜĞÜNDEN 1944 TARİHİNDE 4541 SAYILI KANUN İLE MUHTARLIK SİSTEMİ YENİDEN KURULARAK BUGÜNKÜ HALİNİ ALMIŞTIR.
MUHTAR SEÇİLMİŞ DEMEKTİR MUHTAR MAHALLESİNİN KÖYÜNÜN ANNESİ BABASI KARDEŞİ SIRDAŞI MUTLU GÜNÜNDE EN ZOR ANINDA VATANDAŞIN YANINDA OLAN HER TÜRLÜ SORUNLARINI PAYLAŞTIĞI VE ÇÖZÜM ARADIĞI YEDİGÜN YİRMİ DÖRT SAAT ULAŞABİLECEĞİ DEVLETİN İLK KAPISIDIR.
ÖZELLİKLE DEPREM SEL YANGIN SALGIN GİBİ AFETLERDE VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞAN MUHTARDIR . 2020 YILINDA DÜNYA GENELİNDE HALEN YAŞANMAKTA OLDUĞUMUZ COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE SALGINI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA MAHALLESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞAN YİNE MUHTARDIR.
PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ İLÇEMİZDE KURULAN VEFA DESTEK GURUBUNDA GÖREV ALAN MUHTARLARIMIZ HALEN KENDİSİNE İLETİLEN SORUNLARI VATANDAŞIN MAAŞINI ÇEKMESİNDEN BAŞLAYIN DA İLACINI ALMAYA KADAR HER TÜRLÜ İHTİYACINI GİDERMEK İÇİN ZAMAN MEKAN GÖZETMEDEN VE HİÇ BİR KARŞILIK BEKLEMEDEN YERİNE GETİRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.
BU VESİLEYLE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜMÜZDE TÜM MUHTARLARIMIZI GAYRETLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYOR HEPSİNE SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM..
ÜLKEMİZDE 31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA 32.005 MAHALLE VE 18.152 KÖY MUHTARI OLMAK ÜZERE TOPLAM 50.157 MUHTAR GÖREV YAPMAKTADIR. TÜRKİYE GENELİNDE 963 MAHALLE 108 KÖY OLMAK ÜZERE 77 İLİMİZDE TOPLAM KADIN MUHTAR SAYISI 1071 SAYISINA ULAŞMIŞTIR. İLİMİZDE GEÇEN DÖNEM KADIN MUHTAR SAYIMIZ 1 İKEN BU DÖNEM KADIN MUHTARIMIZ 4 OLMUŞTUR.TEMENNİMİZ O DUR Kİ İLÇEMİZDEDE KADIN MUHTARIN GÖREV YAPMASIDIR. AYRICA SAKARYA İLİNDE TOPLAM 668 MUHTAR IMIZ GÖREV YAPMAKTADIR.
19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜNÜN HER YIL RESMİ TÖRENLE KUTLANACAK OLMASI VESİLESİYLE BİZLERE SEVİNÇ VE GURURU BİR ARADA YAŞATAN BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ OLMAK ÜZERE DEVLET BÜYÜKLERİMİZE İLÇEMİZDE GÖREV YAPMAKTA OLAN 73 MAHALLE MUHTARIMIZ ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.
MUHTARLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BAŞTA ŞEHİT OLAN MUHTARLARIMIZ OLMAK ÜZERE AHİRETE İNTİKAL ETMİŞ BÜTÜN MUHTARLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ RUHLARI ŞADOLSUN MEKANLARI CENNET OLSUN.
BU VESİLEYLE BÜTÜN MUHTARLARIMIZIN 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM.
ÜLKEMİZ , İLİMİZ, İLÇEMİZ ADINA DAHA İYİ HİZMETLER YAPMAK TEMENNİSİYLE MUHTARLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN.
BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE BU ANLAMLI VE MUTLU GÜNÜMÜZDE BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN SİZ DEĞERLİ HAZİRUNA TÜM MUHTARLARIMIZ ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNAR, HEPİNİZİ SEVGİ VE SAYGIYLA SELAMLARIM.