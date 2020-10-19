COVİD -19 DENETİMLERİ SÜRÜYOR . AMA!!!!!

Asrın salgını konumunda olan COVİD 19 nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan

Bu haber 2020-10-19 13:09:41 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

Asrın salgını konumunda olan COVİD 19 nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde Akyazı’da yürütülmekte olan denetimler dört koldan aralıksız bir şekilde sürüyor.

Bakanlık genelgesi ve Kurul kararları çerçevesinde Akyazı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaşı Kuzuluk İhlas Kaplıca mevkiinde bulunan tüm işyerlerini tek tek denetledi ve denetlemeler sırasında da işyeri sahipleri ve vatandaşlara da maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı ve hastalığın yayılmaması için bu üç kurala hassasiyetle uyulması gerektiğini hatırlattı.

Yine aynı çerçevede Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veysel Meydan’da beraberindeki yetkililerle birlikte İlçe Merkezinde gıda maddesi üreten ve satan tüm işyerlerini denetledi ve İlçe Jandarma Komutanı gibi işyeri sahip ve çalışanları ile çarşı içinde rast geldikleri vatandaşı maske, temizlik ve sosyal mesafe konularında uyardı.

Denetim yapan bir diğer grupta ise Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Baş komiser İsak Göz oldu. Onlar da İlçe merkezinde işyerlerine girerek işletmecilere, cadde de karşılaştıkları vatandaşlara COVİD 19’dan korunmanın yolunun hastalığa yakalanmamak ve üç önemli kurala uymaktan geçtiğini söylediler ve kurallara uyma konusunda uyarılarda bulundular.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde yetkililerin sıkıdenetim yapıyor olmalarına rağmen Akyazılıların beklenen ölçüde kurallara uymadıkları da gözleniyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında seyahat edenlerin bahse konu olan kurallara uymadan seyahat etmeleri, sürücülerin bu duruma göz yumuyor ve çoğu gençlerin maske takmadan çarşı içinde geziyor olmaları ise salgına adeta davetiye çıkarır sevide olması ise kurallara uyan vatandaşları tedirgin ediyor. Zira Akyazı’da COVİD 19 salgınında önemli sayılabilecek seviyede bir artış göstermesi de bu durumu gözler önüne seriyor.