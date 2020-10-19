SİLAJ DİYE MISIR KOÇANINI SATTI

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesinde hayvancılık yapan çiftçi Akyazı’da üretim

Bu haber 2020-10-19 13:00:37 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesinde hayvancılık yapan çiftçi Akyazı’da üretim yapan bir firmadan Silaj satın aldı.Satın aldığı paketi 500 kilo olması gereken 350 kilogram çıkması üzerine durumdan şüphelenen çiftçi paketi açtığında bir şok daha yaşadı.Silaj besin değeri olmayan mısır koçanıyla yaş talaşın karışımı ile değil sadece kuru talaş ve tuz karışımı olduğu ortaya çıktı.

Aynı köyde o firmadan silaj alanların tamamı dolandırıldıklarını anlayınca firmayı arayarak zararlarının giderilmesini istediler. Firmadan henüz dönüş yapılmayan çiftçiler haklarını yasal yollardan arayacaklarını belirten çiftçiler, kendi ilçemizden tanıdık bir firmadan yaptığımız alışverişte bunları yaşıyorsak işimiz bundan sonra daha da zorlaşacak demektir dediler ve firmanın en kısa zamanda yaptığı yanlıştan dönmemesi halinde haklarını yasal yoldan arayacaklarını da açıklamalarına eklediler.