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Yangın söndürülürken şoka girdi

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare semtinde samanlıkta başlayan
Bu haber 2020-10-19 12:58:58 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare semtinde samanlıkta başlayan yangın İtfaiye tarafından söndürülürken şoka giren 1 kişi Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare semtinde Süleyman G.’e ait samanlıkta yangın çıktı.Yangını fark eden ev sakinleri ve komşular ilk müdahaleyi yaparken İtfaiye yede haber verdiler. Olay yerine gelen Akyazı İtfaiye gurubu çıkan yangına müdahale ederek iş makinesinin de desteği ile kısa sürede söndürdüler.

Yangın esnasında şoka giren bir kişi olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kontrol amaçlı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı
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