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AKYAZI ESNAFLARINDAN FETHİ ZABUNOĞLU VEFAT ETTİ.

AKYAZI ESNAFLARINDAN FETHİ ZABUNOĞLU VEFAT ETTİ.

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AKYAZI ESNAFLARINDAN FETHİ ZABUNOĞLU VEFAT ETTİ.

İbrahim, Mustafa ve Murat Zabunoğlu’nun babaları, Ayhan Kaya ve Ömer Uluköylü’nün
Bu haber 2020-10-18 23:39:13 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı eski esnaflarından Feti Zabunoğlu, vefat etti.

İbrahim, Mustafa ve Murat Zabunoğlu’nun babaları, Ayhan Kaya ve Ömer Uluköylü’nün kayıpederi olan Fethi Zabunoğlu’nun cenazesi 18 Ekim 2020 (Bugün)  öğle namazının ardından evinde kılınan cenaze namazı sonrası Yuvalak aile mezarlığında toprağa verildi.

 Merhum Fethi Zabunoğlu’na Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 Taziye için oğlu İBRAHİM ZABUNOGLU’nun telefonu  :0538 022 79 65

 
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