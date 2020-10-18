AKYAZI ESNAFLARINDAN FETHİ ZABUNOĞLU VEFAT ETTİ.

İbrahim, Mustafa ve Murat Zabunoğlu’nun babaları, Ayhan Kaya ve Ömer Uluköylü’nün

Bu haber 2020-10-18 23:39:13 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.