İyiyazıcı “Akyazı’nın makus talihini biz yeneceğiz”

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı Akyazı’da Belediye hizmetlerinin yeterince verilemediğini,

Bu haber 2020-10-16 23:39:06 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı Akyazı’da Belediye hizmetlerinin yeterince verilemediğini, Akyazı’nın AK Parti iktidarları zamanında sürekli geri gittiğini, daha önce bize imrenerek bakan çevre İlçelere bugün biz imrenerek baktığımızı söyleyerek “Akyazı’nın makus talihini CHP olarak biz yeneceğiz” dedi.

Partisinin Akyazı ile ilgili olarak görüşünü 10 madde üzerinde toplayan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı sırasıyla şu görüşlere yer verdi;

Akyazı’nın geleceği için ne yapılması gerektiğinden ziyade öncelikli olarak nelerin yapılamadığına bakmak lazım. Biz CHP olarak bu zamana kadar Sakarya genelinde ilk üç sırada yer alan Akyazı’mızın nasıl oluyor da çok çok gerilerde kaldığının bir araştırmasını yaptık. Araştırmamızda Akyazı halkı ile Belediyenin uyumsuzluğunun ilk sırada yer aldığını gördük. CHP olarak biz bu uyumu sağlayacak ve hizmetleri daha seri bir şekilde yerine getireceğiz diyenCHP İlçe Başkanı İyiyazıcıaçıklamasına şöyle devam etti “ Geçmişte olduğu gibi Belediye yolların yapımında kullanmak üzere parke imalatı yapmalıdır. Tarım İlçesi olan Akyazı’da Belediye en az iki Ziraat Mühendisi istihdam etmeli ve çiftçilerin hizmetine sunmalıdır. Avrupa fonlarından yararlanarak Akyazı’ya tesisler kazandırmak, İlçe sınırlarında faaliyetlerini sürdürmekte olan fabrikaların çevreyi kirletmemeleri adına arıtma tesislerinin çalıştırılmasını temin etmek, sıkı kontrol altında tutmak, şeffaf olmak ve Belediye hizmet binasında gazetecilerin rahat çalışmalarını sağlamak için yer tahsis etmek gibi konuları hayata geçirmesi gerekiyor”

Akyazı için AK Partinin kalesi deniliyor. CHP olarak biz buna katılmıyoruz. Bu hususta muhalefet olarak bizim de eksiklyerimiz var. Muhalefet olarak bizim daha fazla çalışmamız, daha çok vatandaşla iç içe olmamız, vatandaşın ayağına daha sık gitmemiz ve sorunlarını çözümünde onlara destek vermemiz gerekiyor. Bunu başardığımızda Akyazı’da AK Parti tamamen eriyip gidecektir. Çünkü Bugün geçim sıkıntısı çeken, yaşamlarını güçlükle idame ettiren Akyazı halkı AK Partiye olan desteğini çekmiş ve muhalefet partilerine doğru hızlı bir şekilde yönelmiştir. Bunu çok net olarak görüyoruz diyen CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, güzel İlçemizin o kadar çok eksiği var ki, saymakla bitmez. CHP olarak Akyazılı hemşerilerimize hizmet fırsatı bulduğumuzda bildiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bütün bu eksikleri yapacağımız hizmetlerle ortadan kaldıracak ve geçmişte olduğu gibi Akyazı’mızı kalkınmada, güzellikte, hizmette ilk üç içine dahil edeceğiz. Bu güç CHP olarak bizde var diyorum ve bütün hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum diyerek açıklamasını tamamladı.