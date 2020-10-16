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Muhtarlar günü programı açıklandı

19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2015/11 sayılı Başbakanlık
Bu haber 2020-10-16 23:35:06 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 

19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kutlanmaya başlanan “Muhtarlar günü” kutlaması 19 Ekim 2020 pazartesi günü yapılacaktır.

Akyazı Kaymakamlığı kutlanacak olan Muhtarlar günü ile ilgili programını bir yazı ile ilgililere duyuruda bulundu. Buna göre; Anıt önünde yapılacak olan tören saat 10.00 da saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayacak ve Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanan çelenk anıta bırakılacak. Anıt önündeki tören Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’ın günle ilgili yapacağı konuşma ile son bulacak.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman ile Yönetim Kurulu üyeleri de 19 Ekim Muhtarlar gününü anlamlı bir şekilde kutlama adına yaptıkları toplantıda kararlar aldılar.

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