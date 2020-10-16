ENİŞTE KAYINÇO KAVGASI KANLI BİTTİ

Karantinada olan enişte kayınbiraderini bıçakladı

Bu haber 2020-10-16 07:07:56 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Karantinada olan enişte kayınbiraderini bıçakladı

Akyazı’nın Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda ailesi ile birlikte korona karantinasında olan H.Ö. bilinmeyen bir nedenden ötürü kayınbiraderi E.D. ile tartıştı ve çıkan kavgada E.D. bıçakla yaralandı.

Kolundan yaralanan kayınbirader E.D. olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi de karantinada olan H.Ö. yükoronavirüs tedbirleri kapsamında gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmada devam ediyor.