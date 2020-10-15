TEKNOFEST’TE AKYAZI DAMGASI

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Teknoself sıralamasında Akyazılılar 4, 8 ve 11 nci olma başarısı gösterdiler.
Bu haber 2020-10-15 23:32:39 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

 

Teknoself sıralamasında Akyazılılar 4, 8 ve 11 nci olma başarısı gösterdiler.

Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarından biri olarak tescillenen 84 ülke , 81 İl , 20.197 takımdan 100.000 gencimizin başvurusu ile katılımın sağlandığı Ülkemizin ayakları yere basmayan tek teknoloji yarışması olan Teknofest  2020 Finali Proje yarışmasında “İnsanlık yararına teknoloji”   alanında Afet bölümünden katılan Mehmet Hanefi Turan ‘ın hazırladığı “Ekzozsavar projesi” alanında Türkiye 4. oldu.

Danışman öğretmen Turhan TURAN, bu yıl Teknofest final değerlendirmesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerin aynı seviyede değerlendirilmiş olmasından dolayı 1. 2. ve 3. dereceyi ortaokul öğrencilerinin aldığını, gerekli itirazda bulunduklarını fakat sıralamanın değiştirilmediğini belirterek kendi projelerinin ilköğretim kademesinden katıldığını değerlendirmede ilkokul ve ortaokulun ayrı tutulabilseydi öğrencimizin Türkiye 1. Olacağını söyleyerek, ikinci projeleri olan Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Havva Sevde BAYRAK ve Zehra Ceren YÜKSEL ‘in hazırladığı “Eklem diz robotu” projesinin Türkiye 8. si olduğu,Teknofestyarışmasında Finale kalmanın bile çok büyük bir başarı olduğunu öğrencileri ile gurur duyduğunu belirtti.

Akyazı’dan katılan diğer proje ise  Danışman Öğretmenliğini Akyazı MTAL ‘den Ahmet TÜRKOĞLU ‘ nun yaptığı Emin GÜZEL’in hazırladığı “Tekno Tarım projesi”Tarım Teknolojileri alanında Türkiye 11.si oldu.Danışman Öğretmen Ahmet  TÜRKOĞLU değerlendirmede lise ve üniversite öğrencilerinin aynı kategoride değerlendirilmesinin dezavantaj olarak kendilerine yansıdığını bu durum söz konusu olmasıydı daha iyi bir derece alabileceklerini belirterek , herşeye rağmen Teknofest finale kalmanın onur verici olduğunu öğrencisini tebrik ettiğini söyledi.

 
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