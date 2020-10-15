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DÜZYAZI’DA ANIZ YANGINI

Akyazı’da Anız yangınları nedeniyle her saat başı İtfaiye sirenleri duyulmaya başlandı.
Bu haber 2020-10-15 23:31:24 eklenmiş ve 126 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Anız yangınları nedeniyle her saat başı İtfaiye sirenleri duyulmaya başlandı. Tüm uyarılara rağmen Anız yangınları devam ediyor.Son anız yangın haberi ise Düzyazı Mahallesinden geldi.

Akyazı ilçe merkezinde neredeyse her saat İtfaiye siren sesleri duyuluyor sebebi ise bilinçsiz bir şekilde Tarlalarda yakılan Anız yangınları.

Yakılan her anız’da toprakta yaşayan birçok canlı yanarak feci şekilde can verirken doğaya verilen zarar ve bozulan doğa dengesi sonucu istemeyen afetlerle karşı karşıya kalıyoruz.

Tüm uyarılara rağmen bu gün öğlen saatlerinde Düzyazı Mahallesinde bir tarlada anız yangını çıktı.Çıkan Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tarla sahibine yasal işlem başlatıldı
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