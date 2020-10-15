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Okullar bölgesinde asfalt atağı

Akyazı’nın Batakköy Mahallesi sınırları içinde yeni okullar bölgesi olarak isimlendirilen
Bu haber 2020-10-15 23:29:21 eklenmiş ve 131 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Batakköy Mahallesi sınırları içinde yeni okullar bölgesi olarak isimlendirilen yer yerde Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışması tamamlandı.

Akyazı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada bölgede olan yollara bin 170 ton asfalt döküldü. Böylece bölge içinde kalan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve lise bünyesinde olan uygulamalı Anaokulu, Özel Eğitim Okulu ile yatılı orta öğrenim yurdu yapılan bu çalışmadan yararlanmış bu bölgede asfaltlanmamış yolda kalmamış oldu.

 

 

 

 
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