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EFSANE KAYMAKAM ÖZDEMİR İMAMOĞLU’NA DANIŞMAN OLDU

Ağustos 1998 ile Mayıs 2003 yılları arasında Akyazı’da Kaymakamlık yapan ve yaşanan asrın
Bu haber 2020-10-14 20:55:28 eklenmiş ve 301 kez görüntülenmiştir.

 

Ağustos 1998 ile Mayıs 2003 yılları arasında Akyazı’da Kaymakamlık yapan ve yaşanan asrın depreminde yaptığı olağanüstü çalışmalar ve Akyazı’ya kazandırdığı eserlerle adı efsaneye çıkan, Akyazı’dan tayin olduktan sonra çeşitli yerlerde Kaymakamlık ve Vali yardımcılığı görevlerinde bulunan ve son olarak da İstanbul Vali yardımcılığı görevini yürütürken Sakarya Vali yardımcılığına atanan, Sakarya’da göreve başladıktan kısa bir süre izne ayrılan ve ardından da emekliliğini isteyen ve 5 Eylül 2020 tarihi itibarıyla da emekliye ayrılan Cemalettin Özdemir, şimdi de İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak göreve başladı.

Cemalettin Özdemir’in Sakarya Vali yardımcılığına atanmasına hayli sevinen ancak emekliye ayrılmasına da o derece üzülen Akyazılılar şimdi de efsane Kaymakamlarının İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı İmamoğlu’nun danışmanı olarak çalışmaya başlamasına da sevindiler.

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