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ÜNAL GÜNDÜZ’DEN MHP’YE NEZAKET ZİYARETİ

Akyazı Belediyesinin İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz MHP Akyazı İlçe
Bu haber 2020-10-13 14:13:23 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz MHP Akyazı İlçe teşkilatına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

MHP İlçe başkanı Ali Dertli, Kadın Kolları B:aşkanı Gözde Keskin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de ev sahipliği yaptığı nezaket ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz ile MHP’li yöneticiler Akyazı’ya ve Akyazı’nın sorunlarını görüştüler ve çözüm yolları konusunda karşılıklı bilgi alışverişi yaptılar.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Belediye Başkan yardımcımız Ünal Gündüz’ün Partimize yaptığı ziyaret bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir açıklaması yaptı.

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