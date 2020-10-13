AKPARTİ GENÇLİK KOLLARINDA YENİ BAŞKAN AV. Oğuzhan Çolak

AK Parti Akyazı Gençlik Kollarının 6.olağan kongresi Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı.

Bu haber 2020-10-13 14:10:00 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı Gençlik Kollarının 6.olağan kongresi Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı. Tek listeyle girilen seçimde Av. Oğuzhan Çolak Akyazı Gençlik kollarının yeni başkanı oldu.

Gerçekleşen kongre katılan AK Partinin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda gençlerin siyasi partiler ve Ülke için gerekli oldukları vurgulandı ve yarınların teslim edileceği gençlerin iyi yetişmesi için AK Parti olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yaptıklarını ve yapmaya da devam edecekleri vurgulandı.

Atama yoluyla belirlenen ve o nedenle tek listeyle girilen seçim sonunda Av. Oğuzhan Çolak AK Parti Akyazı Gençlik Kollarının yeni başkanı olurken, Mehmet Furkan Özel, Melih Gökçe Yıldırım, Batuhan Kurtoğlu, Hüseyin Divrik, Aycan Ayaz, Ahmet Hakan Berk, Oğuzhan Yıldız, Uğur Bıyıklı, Ahmet Nuh Bayram, Abdullah Karış, Ozan Özdağ, Abdülkadir Özenç, Samet Kazan, Abdulsamet Atmaca, Şevval Akcan, Yunus Emre Rençber, Münteha Kahveci, Ensar Tepeçınar, Burak Karaaslan’da yönetim kurulu üyesi oldular. Ayrıca 10’da yönetim kurulu yedek üyesi seçildi.