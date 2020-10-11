Sahte paraya dikkat: Markete sahte 200 lira vermek istedi

Akyazı ilçe merkezinde bir zincir markete gelen kişi sahte para ile alışveriş

Bu haber 2020-10-11 08:56:36 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı ilçe merkezinde bir zincir markete gelen kişi sahte para ile alışveriş yapmak istedi kasiyerin durumu fark ettiğini anlayan kişi olay yerinde kaçarak uzaklaştı

Edinilen bilgiye göre,Akyazı ilçe merkezinde bir zincir markete gelen bir kişi, kalabalıktanda yararlanarak alışveriş yaptıktan sonra kasada 200 lira verdi.

Paranın sahte olduğunu fark eden kasiyer müşteriyi uyarınca sahte parayı veren kişi, marketten koşarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen Polis ekipleri güvenlik kameralarında sahte para ile alışveriş yapmak isteyen kişinin kimlik tespiti çalışmalarına başladı.

Öte yandan emniyet güçleri, sahte paraya karşı esnaf ve vatandaşları uyardı.