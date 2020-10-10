Son günlerde Koronavirüs patlaması yaşayan Akyazı’daki YAZAKİ fabrikasında sosyal

Bu haber 2020-10-10 13:59:56 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

Son günlerde Koronavirüs patlaması yaşayan Akyazı’daki YAZAKİ fabrikasında sosyal medyada paylaşılan görüntüler Koronavirüs’ün fabrikada nasıl yayıldığı sorusunun cevabı niteliğinde.

işçiler verilen molalarda ve yemekhanede adeta sıfır sosyal mesafe yan yana oturuyorlar.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren otomotiv sektörüne, kablo donanımı üreten YAZAKİ 500 işçi alımı yapacağını duyurmuştu.

Koronavirüs sonrası artan talebi karşılamak için gerçekleştirecek alım haberi sonrasında fabrikada Koronavirüs adeta tavan yaptı.

Neredeyse her gün bir kaç işçiden Pozitif haberi gelen fabrikaya hafta başında Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü kontrol için gelmişti. Akyazı Jandarması'nın da dün kontrole gittiği fabrikada bir çok işçiye ceza kesildiği kamuoyuna aktarılmıştı.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda ise YAZAKİ'deKoronavirüs neden patladı? sorusunun cevabı niteliğinde görüntüler vardı.

Molaya çıkan işçilerin arasındaki santimlerle ölçülen mesafe, iş yeri yemekhanesinde masalardaki sıfır aralık YAZAKİ Fabrika'sında bazı şeylerin yanlış yapıldığı veya uygulanmadığını gözler önüne serdi.