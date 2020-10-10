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Köpeği ile sokakta yaşıyordu, sıcak yuvaya kavuştu

Akyazı’da zaman zaman boş evlerde veya sokaklarda yaşayan 60 yaşındaki
Bu haber 2020-10-10 09:28:35 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da zaman zaman boş evlerde veya sokaklarda yaşayan 60 yaşındaki Tülay Kepe’ye Akyazı Belediyesi ev verdi. Belediye yetkilileri kimsesiz kadının yanından ayırmadığı köpeğine de kulübe yapmayı ihmal etmedi.

Akyazı sokralarında yaşayan metruk evlerde kalan 60 yaşındaki zihinsel engeli olan 60 yaşındaki Tülay Kepe’in yardımına Akyazı belediyesi yetişti.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın talimatıyla belediye ye başkan yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Öztürk Belediyeye ait Yıldız bloklarındaki tek katlı Konteyner evi tadilat yaptırarak kimsesiz Tülay Kepe’yeiçin yaşam alanına çevirdiler, Belediye yetkilileri Tülay Kepe’inköpeğinede bahçede kulübe yaptı.

Yeni evine yerleşen Tülay Kepe ilk misafirleri olan belediye ye başkan yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Öztürk ikramda bulunurken Akyazı belediye başkanı Bilal Soykana yardımlarından dolayı teşekkür etti.

 
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