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KARANTİNA KURALLARINA UYMAYANLARA KADEMELİ CEZA

Yaşamakta olduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen
Bu haber 2020-10-10 09:04:22 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

 

Yaşamakta olduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uymayanlara 3 kademeli ceza uygulaması getirildi.

Akyazı Kaymakamı Muhtarlarla yaptığı toplantıda daha önce kurulan mahalle denetim ekiplerinin görevlerine sağlık bakanlığınca yeni ilave tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Yakup Güney siz Muhtarlar ve sağlık personelinin  görevlerini fedakarca yaptıklarını belirterek karantinaya uyulması sırasında bazı aksamalarla karşılaşıldığını bu nedenle ilave tedbirler kapsamında kontrollerin günde ikiye çıkarıldığını söyledi. Görevimiz vatandaşlarımızın karantina sürelerini evlerinde geçirmelerini sağlamakla bu virüs belasından daha kurtuluruz. Bu konuda kimseye taviz verilmemesi gerektiğini herhangi bir sıkıntı olduğunda konuyu derhal ilgili makamlara iletilmesini istedi.

İlçe Sağlık müdürü Sevda Gürsel, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Kahraman’ın da katıldığı toplantıda Mahalle Denetim ekiplerinin karantinadaki ailelerin evde yüz yüze kontrolleri sırasında yaşanan olumsuzluklar da görüşüldü. Kaymakam Yakup Güney  aksamalar konusunda kesinlikle taviz verilmemesini istedi.Bu durumda olanların ihtiyaçları yakınları ya da sizler tarafından karşılanmalıdır dedi. Yeni vakaların İSDEM sisteminden takip edilerek öğrenilebileceğini de söyleyen Kaymakam Güney karantina tedbirlerine uyulmaması cezai işlem gerektiriyor.

Bu cezalara göre ilk defa kabahatler kanununa göre, tekrarında Hıfsızsıhha kanununa göre para cezası ile 3. Defa tekrarı ile ise yurtlarda karantina cezası ile cezalandırılacak.

Karantinada olan aileler daha önce günde bir defa yüz yüze kontrol ediliyordu. Bundan böyle günde 2 defa kontrol edilecek. Kontrol işlemlerini Mahalle denetip ekipleri görevlileri muhtar, imam ve okul müdürleri veya ihtiyar heyeti elemanları gerçekleştirecek.

 

 

 
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