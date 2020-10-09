BELEDİYENİN 2021 BÜTÇESİ 54 MİLYON LİRA

Akyazı Belediye Meclisi 2021 yılı bütçesi bu gün yapılan toplantıda oy birliği ile meclisten geçti.

Bu haber 2020-10-09 00:39:01 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi 2021 yılı bütçesi bu gün yapılan toplantıda oy birliği ile meclisten geçti.

Belediye Balkanı Bilal Soykan başkanlığında bu gün yapılan toplantıda Akyazı Belediyesinin 2021 yılı bütçesi ile ilgili 2 maddelik gündem komisyondan geldiği gibi kabul edilerek onaylandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan 2021 yılı bütçesinin 54 Milyon lira olduğunu belirterek kabul edildiğini belirterek meclise teşekkür etti.

Toplantıda oylama öncesi bütçe ile ilgili kalemler hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca 2022 ve 2023 yılı ile ilgili tahmini bütçenin 56 ve 58 milyon lira olarak kabul edildi.