Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BELEDİYENİN 2021 BÜTÇESİ 54 MİLYON LİRA

BELEDİYENİN 2021 BÜTÇESİ 54 MİLYON LİRA

İş kazasında hayatını kaybetmişti Yıldıztaş toprağa verildi

İş kazasında hayatını kaybetmişti Yıldıztaş toprağa verildi

Akyazı’dan Azerbaycan’a destek

Akyazı’dan Azerbaycan’a destek

Otomobille çarpışan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı

Otomobille çarpışan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı

S.A.B.A.H. VE ECZACILARDAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNE ZİYARET

S.A.B.A.H. VE ECZACILARDAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNE ZİYARET

AKYAZILI GAZETECİLERDEN FERİZLİ ÇIKARMASI

AKYAZILI GAZETECİLERDEN FERİZLİ ÇIKARMASI

İş kazasında hayatını kaybetmişti Yıldıztaş toprağa verildi

Gebze’de geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden Ramazan
Bu haber 2020-10-09 00:18:47 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.

 

Gebze’de geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden Ramazan Yıldıztaş Akyazı’da dualarla toprağa verildi.

Aslen Akyazılı olan Gebze’de bir kırma tesislerinde çalıştığı esnada geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden 49 yaşındaki Ramazan Yıldıztaş’ın cenazesi Deniz Astsubayı olan oğlu Burak Yıldıztaş ve yakınları tarafından memleketi olan Akyazı İnönü Mahallesindeki hanesine getirildi.

Burada alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Ramazan Yıldıztaş aile mezarlığında toprağa verildi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
00:21 - İş kazasında hayatını kaybetmişti Yıldıztaş toprağa ver
Gebze’de geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden Ramazan...
21:23 - DUALAR YAŞAR YAZICI İÇİN
Cumartesi günü İstanbul Kartal’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ve ...
09:30 - KURUKUZ AİLESİ YASTA
Akyazı Kuzuluk Mahallesinin tanınmış ve sevilen ailelerinden olan Kurukuz...
22:22 - ESKİ BAŞKAN YAŞAR YAZICI GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Yazıcı İkindi namazı sonrası Gazi süleyman paşa camiinde kılınan ...
08:18 - ESKİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR YAZICI VEFAT ETTİ
Akyazı Belediyesi Eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonr...
06:36 - İBRAHİM BODUR VEFAT ETTİ
Akyazı’nın en eski esnaflarından İbrahim Bodur vefat etti....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ