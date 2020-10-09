İş kazasında hayatını kaybetmişti Yıldıztaş toprağa verildi

Gebze’de geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden Ramazan Yıldıztaş Akyazı’da dualarla toprağa verildi.
Aslen Akyazılı olan Gebze’de bir kırma tesislerinde çalıştığı esnada geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybeden 49 yaşındaki Ramazan Yıldıztaş’ın cenazesi Deniz Astsubayı olan oğlu Burak Yıldıztaş ve yakınları tarafından memleketi olan Akyazı İnönü Mahallesindeki hanesine getirildi.
Burada alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Ramazan Yıldıztaş aile mezarlığında toprağa verildi.