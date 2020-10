Akyazı Belediyesi hizmet binasına dev Türk ve Azerbaycan bayrağı asarak

Akyazı Belediyesi hizmet binasına dev Türk ve Azerbaycan bayrağı asarak Azerbaycan halkına destek verdi.

Akyazı belediyesi ilçe merkezindeki ana hizmet binasına dev Türk ve Azerbaycan bayrağı asarak haklı davasında Azerbaycan halkına destek verdi.

Akyazı belediyesi sosyal medya hesabından Gönlümüz toprağımız bir. Ayımız göğümüz bir. Can Azerbaycan'ımızla ruhumuz bir. Haklı davasında her zaman Tek Millet, İki Devlet olarak Can Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız mesajını paylaştı.