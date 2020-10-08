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Otomobille çarpışan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ada Caddesi Atabek Petrol önünde Otomobil ile Motosiklet çarpıştı.
Bu haber 2020-10-08 10:40:05 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesi Atabek Petrol önünde Otomobil ile Motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Ada Caddesi Atabek Petrol önünde meydana galdi. Akyazı’dan Ormanköy istikametine seyir halindeki Otomobil karşı yönden gelen Motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Yaralanan Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı

 
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