Otomobille çarpışan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Ada Caddesi Atabek Petrol önünde Otomobil ile Motosiklet çarpıştı.

Bu haber 2020-10-08 10:40:05 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.