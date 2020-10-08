S.A.B.A.H. VE ECZACILARDAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNE ZİYARET

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut ve İlçemizde faaliyet gösteren bazı eczane sahipleri Serhat Berber,

Bu haber 2020-10-08 00:02:04 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut ve İlçemizde faaliyet gösteren bazı eczane sahipleri Serhat Berber, Ahmet Türkdoğdu, Ahmet Murat Okumuş ve Kutay İnce birlikte Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Sevda Gürsel’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

Ziyarette S.A.B.A.H.Derneği ve Eczacılar adına konuşan İlhan Durgut İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel’e ilçemize hoş geldiniz diyerek başarı dileğinde bulundu. Durgut konuşmasında kendisinin Adapazarı’ndaki başarılı çalışmalarını yakından tanıyoruz ve Akyazı’da da başarılı olacağına inancımız tamdır dedi.

Eczacıların ve S.A.B.A.H. Derneği yöneticilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Akyazı’nın yeni İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel, Akyazı’nın büyük bir ilçe olduğunu belirterek ilçeyi yakından tanıyorum, bilgi ve tecrübelerimle ilçe sağlığını ileri noktalara taşımak için elimden gelen gayreti göstereceğim diyerek kendisine destek verilmesi ve sahip çıkılmasını istedi.