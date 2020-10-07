AKYAZILI GAZETECİLERDEN FERİZLİ ÇIKARMASI

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel

Bu haber 2020-10-07 20:49:27 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel ve Akyazı Net İnternet sahibi ve TV 262 televizyonu Akyazı temsilcisi Alaattin Onur Ferizli’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

İlk ziyareti İlçe Sağlık Müdürüne yaptılar

Akyazılı gazetecilerin ilk ziyaret durağı Akyazı’da görev yaparken Ferizli’ye atanan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz oldu. Akyazı’da görev yaparken başarılı çalışmaları ile dikkat çeken ve Akyazılıların gönüllerinde adeta taht kuran Dr. Gülşah Yılmaz’ı makamında ziyaret eden ve kendisine çiçek takdim eden Akyazılı gazeteciler Özyılmaz, Certel ve Onur ortak açıklamalarında şunları söylediler “ İlçemizde 7 yıl 6 ay gibi uzun bir zaman görev yapan ve Ferizli’ye atanan değerli İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Gülşah Yılmaz’ı ziyaret ediyoruz. Kendisine bu ziyaretimizde yeni görev yerinde üstün başarı diledik. İlçemizde kaldığı süre içinde başardıklarını tek tek anlatmak için zaman gerekli. Gönüllerimize yerleşen değerli doktorumuza bize verdiği hizmetler için teşekkür ettik”

Ferizli’nin yeni İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’da Akyazı’nın üç duayen basın mensubunun beni ziyaret etmeleri bana büyük mutluluk vermiştir. Bende Akyazı’da çalışırken değerli gazeteci büyüklerimin bana verdikleri desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Ben kendimi bir Akyazılı olarak görüyorum ve onların beni sevdikleri gibi bende Akyazılıları gönülden seviyorum dedi ve yapılan ziyaret ve verilen destekler için teşekkür etti.

İkinci ziyaret Devlet Hastanesi Başhekimine yapıldı

Akyazılı gazetecilerin ikinci ziyaret durağı Ferizli Devlet Hastanesinin Akyazılı başhekimi Dr. Samet Kaymaz’a oldu. Kaymaz’ı makamında ziyaret eden Akyazılı Gazeteciler Salim Özyılmaz, Kenan Certel ve Alaattin Onur birlikte yaptıkları açıklamada şunları söylediler “ Temmuz ayı sonlarına doğru açılışı yapılan Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Samet Kaymaz Akyazılı hemşerimizdir. Kendisini ziyaret ederek hem başarı diledik hem de yeni hastane binasının da hayırlı olması temennisinde bulunduk. Hemşerimizin hastanede başhekim olarak görev yapıyor olması bizi mutlu etmiş ve gururlandırmıştır”

Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Samet Kaymaz’da Akyazılı hemşerilerimin yaptıkları bu ziyaret beni son derece memnun ve mutlu etmiştir. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.

Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Samet Kaymaz ve Hastane Müdürü Muhammet Durmaz birlikte Akyazılı misafirlerine bilgi verdiler ve hastaneyi gezdirdiler.

İkramlar Gazeteci Mustafa Üstübü’den geldi

Bir dizi ziyaret için Ferizli’ye giden Akyazılı Gazetecilere ev sahipliğini yine Ferizli.Com İnternet sahibi gazeteci Mustafa Üstübü yaptı. Akyazılı meslektaşları ile birlikte sağlık teşkilatlarını gezen Üstübü ziyaretlerin tamamlanmasının ardından ziyaret edilenlerle birlikte meslektaşlarını yemeğe götürdü ve izzet ikramda bulundu. Akyazılı Gazetecilerde meslektaşları Mustafa Üstübü’ye hem kendileri için zaman ayırıp ziyaretlerine eşlik ettiği için hem de ikramı için teşekkür edip Akyazı’ya geri döndüler.