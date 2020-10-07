AK Partiden MHP’ye “Hayırlı olsun ziyareti”

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AKYAZILI GAZETECİLERDEN FERİZLİ ÇIKARMASI

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Geçtiğimiz ay içinde 6. Olağan genel kurulunu yaparak Mesut Ekrem’le
Bu haber 2020-10-07 20:48:14 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz ay içinde 6. Olağan genel kurulunu yaparak Mesut Ekrem’le tekrar devam diyen ve yönetiminde önemli değişiklikler yapan AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı Cumhur ittifakının diğer ortağı ve yine geçtiğimiz ay içinde 13. Olağan kongresini yapan MHP’ye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ile Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı ziyarette “Cumhur ittifakının” aksaksız bir şekilde süreceği belirtildi ve Cumhur ittifakı olarak hedeflerinin halka hizmet olduğu vurgulandı.

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