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Rabia ve Serhat evliler kervanına katıldı

Nikahlarını Ekrem Yüce kıydı
Bu haber 2020-10-07 20:45:09 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Nikahlarını Ekrem Yüce kıydı

Zeynep-Yusuf Temel’in güzel kızları Rabia ile Ayşe-Yaşar çiftinin yakışıklı delikanlısı Serhat birbirlerine evet diyerek onlarda evliler kervanına katıldı. 

Park 54 sosyal tesislerinde gerçekleşen törende mutlu çiftin nikahları Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından kıyıldı ve evlilik cüzdanı Ekrem Yüce tarafından güzel geline takdim edildi. Nihat törenine katılan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’da nikah şahitliği yaptı.

Yorgunluk kahvesi Kuzuluk’ta içildi

Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’la birlikte Kuzuluk İhlas Kaplıca tesislerine geçtiler ve tesislere ait pastanede birer yorgunluk kahvesi içtiler. Misafirlere Kuzuluk’ta İhlas Kaplıca tesislerie Genel Müdür yardımcısı Mehmet Taştan ev sahipliği yaptı.

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