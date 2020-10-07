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CHP İl Başkanı Keleş’ten Muhtarlar Derneğine plaket

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş beraberinde Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ve
Bu haber 2020-10-07 20:42:31 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş beraberinde Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ve Başkan yardımcısı Mustafa Sağır ile birlikte Akyazı Muhtarlar Derneğine giderek Başkan Yaşar Kahraman’a plaket takdiminde bulundu.

Ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, plaketi Akyazılı Muhtarların başarılı çalışmalarının yanı sıra pandemi dönemi içinde gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalar içindir dedi ve tüm Muhtarları Dernek Başkanı Yaşar Kahraman’ın nezdinde tebrik etti.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Süleyman Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Kahraman’da CHP İl Başkanı ve İlçe Başkanı ve yardımcısı tarafından Derneklerine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Muhtarlar derneğini plaketle ödüllendirdikleri içinde teşekkür etti.

CHP heyetinin ziyaretinde Dernek yönetiminde olan Muhtarlarla bazı Mahalle Muhtarları da hazır bulundu.

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