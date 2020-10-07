Babaoğlu’ndan AK Partiye Hayırlı olsun ziyareti

Hendek Belediye başkanı Turgut Babaoğlu geçtiğimiz günlerde 6.olağankongresini

Bu haber 2020-10-07 20:41:09 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Hendek Belediye başkanı Turgut Babaoğlu geçtiğimiz günlerde 6.olağankongresini tamamlayan AK Parti Akyazı İlçe teşkilatına bir “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, Cumhur ittifakımız AK Parti Akyazı İlçe teşkilatının gerçekleşen olağan kongresinde tekrar görev verilen değerli İlçe Başkanı ile seçilen yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun demek ve kendilerine başarı dilemek için ziyaretimi yaptım dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hedefimiz çok çalışıp hemşerilerimize bekledikleri hizmetleri getirmektir dedi ve Babaoğlu ile beraberindekilere teşekkür etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun AK Parti Akyazı İlçe teşkilatını ziyaretinde MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dedecan ile Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin’de hazır bulundu.