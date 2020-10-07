O FABRİKADA KORONAVİRÜS ALARMI

O fabrika için kapatma kararı gelebilir... Her gün yeni vakalar çıkıyor...

Bu haber 2020-10-07 20:39:45 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

O fabrika için kapatma kararı gelebilir... Her gün yeni vakalar çıkıyor... Akyazı'da bir otomobil fabrikasına kabo üreten otomotiv fabrikasında son bir haftada Koronavrüs adeta patladı. Fabrika ürettiği otomotv parçalarından ziyade korona üreten bir fabrika havasına büründü

Neredeyse her gün bir kaç vakasının yaşandığı fabrikada son bir haftada yaklaşık 20 işçide Koronavirüs tespit edildi. Bu rakam bir kaç haftadır devam eden vakaların da toplanması ile 45 kişinin üzerine çıktı... Koronavirüs Bugün de yeni vakaların yaşandığı fabrikaya Pazartesi günü giden ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yaptı. Mola alanlarının ayrıldığı, yemekhanelerde tek tek yemek yenilebilecek paravanlı masaların oluşturulduğu, her birimin mola saatlerinin bile Koronavirüs önlemlerine göre ayarlandığı fabrikada sürekli yeni vakaların çıkışı fabrika yönetimini de çaresiz bıraktı. Artış devam edince olaya İl Sağlık Müdürlüğü el koydu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de bulunacağı ikinci kontrolün bugün yapılacağı ve fabrikada üretimin durup durmaması konusunda fabrika yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunulacağı gelen haberler arasında