Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

KİM SÖNDÜRECEKSE SÖNDÜRSÜN ARTIK DAYANAMIYORUZ

KİM SÖNDÜRECEKSE SÖNDÜRSÜN ARTIK DAYANAMIYORUZ

ŞİMDİ ZİYARET ZAMANI

ŞİMDİ ZİYARET ZAMANI

Akyazı Belediyesinde İmar çalışmaları sürüyor

Akyazı Belediyesinde İmar çalışmaları sürüyor

DUALAR YAŞAR YAZICI İÇİN

DUALAR YAŞAR YAZICI İÇİN

ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

Akyazı Belediye Meclisi Ekim 2020 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında
Bu haber 2020-10-06 21:29:44 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi Ekim 2020 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında Belediye EK Hizmet binasında toplanan Meclis gündeminde bulunan 7 maddeyi görüşüp karara bağladı.

İmarla ilgili olan gündemin 1 ve 2 ve 3. Maddesinde yer alan hususlar görüşülmek ve rapora bağlanmak üzere İmar komisyonuna havale edildi.

Gündemin 4.maddesinde yer alan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden yapılan 3 adet dolu Memur kadro değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan Belediyenin Mali Hizmetler müdürlüğü tarafından Kamu İdarelerince hazırlanacak performans programları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Akyazı Belediyesine ait 2021 yılı performans programı görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesinde yer alan Belediyenin 2021 mali yılına ait gelir tarifesi ile 7. Maddesinde yer alan 2021 mali yılı bütçe taslağı oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 mali yılına ait gelir tarifesi ile yine 2021 mali yılına ait bütçe komisyon tarafından incelendikten sonra hazırlanacak komisyon raporunu görüşmek ve karara bağlamak üzere Belediye Meclisinin 8 Ekim 2020 Perşembe günü saat           14.00 de olağanüstü olarak toplanması kararı da meclis tarafından kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar:

Meclis toplantısının hemen başında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumartesi günü vefat eden Belediye eski başkanlarından Yaşar Yazıcı’nın ölümünden duyduğu üzüntüsünü dile getirdi ve kendisine rahmet ve kederli ailesine de sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Başkan Soykan ayrıca terminalin bu ayın sonunda ihalesinin yapılacağını duyurdu ve sokak hayvanları için yapılan barınağında bir hafta içinde hizmete sunulacağını belirtti ve hazırladıkları bazı önemli projelerin varlığından bahsetti ve en kısa zamanda o projelerinde hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti grubu adına söz alıp konuşan grup başkanı Abdurrahim Atmaca’da kalp krizi sonrası vefat eden eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı için üzüntülerini dile getirdi ve birlikte çalıştıkları dönem içerisinde Akyazı’ya kazandırdığı eserlerden bahsetti ve kendisine rahmet, kederli ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

MHP grubu adına da konuşmayı Ergün Öztürk yaptı. Öztürk de konuşmasının hemen başında Yaşar Yazıcı’nın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi ve kendisine rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Ergün Öztürk, Belediye olarak başlatılan imar çalışmalarını takdirle karşıladıklarını, bu çalışmanın Akyazı’nın tamamında yapılmasını beklediklerini ve Akyazı’nın adının daha fazla duyurulabilmesi, dağ, yayla ve termal turizme önem verilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda Belediye tarafından yürütülmekte olan çalışmaları dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyledi ve proje aşamasında olan bazı yatırımların varlığından haberdar olduklarını o projelerinde en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Ergün Öztürk’e cevaben şunları söyledi: Sayın Valimizle birlikte İlçemizde yayla turizmini geliştirme adına projeler hazırladıklarını, hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda bazı engellerin olduğunu, bu engellerin aşılması için gayret gösterdiklerini söyledi ve elimizdeki projeleri de en kısa zamanda bir bir hayata geçirmek için bir çalışmanın içindeyiz dedi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
21:31 - Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı
Akyazı Belediye Meclisi Ekim 2020 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın baş...
09:41 - BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI
Yıl başında yapılan program çerçevesinde diğer İlçelerde olduğu gibi Akyazı’da da çalışmal...
12:24 - MOTOSİKLETLE PAT PAT ÇARPIŞTI 1 YARALI
Akyazı’nın Dokurcun Mahallesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı....
10:28 - KAYMAKAMIN AİLE HEKİMLERİ İLE SOHBET TOPLANTISI
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beraberinde İlçenin yeni Sağlık Müdürü Sevda Gürsel ile...
22:29 - MİLLETVEKİLİ ATABEKTEN VEFA
Akyazı Belediyesi tarafından Ahilik haftası nedeniyle mesleklerinde 50. Yılını dolduranlar...
00:00 - ÇARŞAMBA PAZARINDA MASKE MESAFE BİLDİĞİNİZ GİBİ
Bu hafta Çarşamba pazarı bir hayli kalabalıktı.Kış hazırlıkları için harıl harıl çalışan ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ