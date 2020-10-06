Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısını yaptı

Akyazı Belediye Meclisi Ekim 2020 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında

Bu haber 2020-10-06 21:29:44 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Ekim 2020 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında Belediye EK Hizmet binasında toplanan Meclis gündeminde bulunan 7 maddeyi görüşüp karara bağladı.

İmarla ilgili olan gündemin 1 ve 2 ve 3. Maddesinde yer alan hususlar görüşülmek ve rapora bağlanmak üzere İmar komisyonuna havale edildi.

Gündemin 4.maddesinde yer alan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden yapılan 3 adet dolu Memur kadro değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan Belediyenin Mali Hizmetler müdürlüğü tarafından Kamu İdarelerince hazırlanacak performans programları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan Akyazı Belediyesine ait 2021 yılı performans programı görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesinde yer alan Belediyenin 2021 mali yılına ait gelir tarifesi ile 7. Maddesinde yer alan 2021 mali yılı bütçe taslağı oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 mali yılına ait gelir tarifesi ile yine 2021 mali yılına ait bütçe komisyon tarafından incelendikten sonra hazırlanacak komisyon raporunu görüşmek ve karara bağlamak üzere Belediye Meclisinin 8 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00 de olağanüstü olarak toplanması kararı da meclis tarafından kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar:

Meclis toplantısının hemen başında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumartesi günü vefat eden Belediye eski başkanlarından Yaşar Yazıcı’nın ölümünden duyduğu üzüntüsünü dile getirdi ve kendisine rahmet ve kederli ailesine de sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Başkan Soykan ayrıca terminalin bu ayın sonunda ihalesinin yapılacağını duyurdu ve sokak hayvanları için yapılan barınağında bir hafta içinde hizmete sunulacağını belirtti ve hazırladıkları bazı önemli projelerin varlığından bahsetti ve en kısa zamanda o projelerinde hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti grubu adına söz alıp konuşan grup başkanı Abdurrahim Atmaca’da kalp krizi sonrası vefat eden eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı için üzüntülerini dile getirdi ve birlikte çalıştıkları dönem içerisinde Akyazı’ya kazandırdığı eserlerden bahsetti ve kendisine rahmet, kederli ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.

MHP grubu adına da konuşmayı Ergün Öztürk yaptı. Öztürk de konuşmasının hemen başında Yaşar Yazıcı’nın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi ve kendisine rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Ergün Öztürk, Belediye olarak başlatılan imar çalışmalarını takdirle karşıladıklarını, bu çalışmanın Akyazı’nın tamamında yapılmasını beklediklerini ve Akyazı’nın adının daha fazla duyurulabilmesi, dağ, yayla ve termal turizme önem verilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda Belediye tarafından yürütülmekte olan çalışmaları dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyledi ve proje aşamasında olan bazı yatırımların varlığından haberdar olduklarını o projelerinde en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Ergün Öztürk’e cevaben şunları söyledi: Sayın Valimizle birlikte İlçemizde yayla turizmini geliştirme adına projeler hazırladıklarını, hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda bazı engellerin olduğunu, bu engellerin aşılması için gayret gösterdiklerini söyledi ve elimizdeki projeleri de en kısa zamanda bir bir hayata geçirmek için bir çalışmanın içindeyiz dedi.