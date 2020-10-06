KİM SÖNDÜRECEKSE SÖNDÜRSÜN ARTIK DAYANAMIYORUZ

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Akyazı Belediyesinin çöp alanı olarak kullandığı yerde uzun süredir devam eden yangın ve
Bu haber 2020-10-06 21:27:40 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin çöp alanı olarak kullandığı yerde uzun süredir devam eden yangın ve yangın nedeniyle ortalığa yayılan pis koku Akyazı ve Kuzuluk mahalle sakinlerini canlarından bezdirdi. Ortak ses yükselten Akyazı ve Kuzuluklular “ kim söndürecekse söndürsün artık dayanamıyoruz” diyerek bu konuda duydukları eziyeti ve sıkıntıyı bir kez daha dile getirdiler.

Son yangın eski çöp yığınlarının bulunduğu yerden biraz uzakta çıktı. “ Nasıl olsa burada dünya kadar çöp var. Bizim atacaklarımız o çöplerin yanında ne ki” diyen bazı kendini bilmezler çöp alanının hemen yakınına inşaat atıkları, eski ev eşyaları hatta eski tabutların atıldığı görüldü ve son yangında bunların tutuşmasıyla meydana geldi. Çıkan yangın Mudurnu deresi kenarındaki ağaçlara da sıçradı ve birçok ağaçta çöp yangını nedeniyle yandı.

Akyazı ve özellikle de Kuzuluk mahalle sakinleri pis koku ve etrafı saran duman tabakasından artık illalah dediklerini, yetkililerin bu duruma artık dur demeleri gerektiğinin altını çizerek bize böylesine pis hava teneffüs ettirmek kimsenin ne hakkıdır ne de haddir diyerek tepkilerini dile getirdiler ve yangının sürmesi halinde karşılaştıkları bu kötü durumu en üst makama kadar intikal ettirec eklerini de yaptıkları açıklamalarında yer verdiler.

 

 
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