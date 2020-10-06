ŞİMDİ ZİYARET ZAMANI

Kongresini tamamlayan ve görev taksimi yapan AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı şimdi

Bu haber 2020-10-06 21:25:27 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

Kongresini tamamlayan ve görev taksimi yapan AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı şimdi de İlçe genelinde ziyaretlerine başladı.

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatının ilk ziyaret durağı Belediye oldu. Başkan Bilal Soykan’ı makamında ziyaret eden AK Parti İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri bu ziyaretleri ile birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, teşkilatının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Akyazılı hemşerilerimize birlikte hareket edip hizmet edeceğiz dedi ve başkan ve yönetime başarılar diledi.

AK Parti İlçe teşkilatının ikinci ziyaret durağı Kaymakamlık Makamı oldu. Kaymakam Yakup Güney’i makamında ziyaret eden AK Partililer dün olduğu gibi bugünde siz idari olarak bizde siyasi olarak Akyazılı hemşerilerimize hizmet edeceğiz dediler.

Kaymakam Yakup Güney’de AK Parti İlçe teşkilatının kendisine yaptıkları ziyaretten memnunluk duyduğunu belirtti ve yeni seçilen yönetime başarı dileğinde bulundu.