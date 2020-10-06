Akyazı Belediyesinde İmar çalışmaları sürüyor

Akyazı Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri İlçenin Alaağaç, Karaçallık, Harunusta,

Bu haber 2020-10-06 21:23:21 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri İlçenin Alaağaç, Karaçallık, Harunusta, Hasanbey ve Yağcılar Mahallelerinde 1/1000 ölçekli İmar Planları yapılabilmesi için başlattığı hali hazır harita çalışmalarını tamamladı.

İmar Planları çalışmalarının başlatılması için Belediyenin İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan hali hazır haritalar İmar Müdürü Kerem Curoğlu ve İmar sorumluluğu üzerinde olan Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz tarafından Belediye Başkanı Bilal Soykan’a imzalatıldı.

Başkan yardımcısı Gündüz ve İmar Müdürü Curoğlu, hazırladığımız hali hazır haritalar başkanımız tarafından imzalanmıştır. Şimdi Müdürlük olarak bahse konu olan Mahallelerimizde 1/1000 ölçekli imar planlarını yapma çalışmamız başlayacaktır dediler.