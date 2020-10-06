DUALAR YAŞAR YAZICI İÇİN

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Cumartesi günü İstanbul Kartal’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ve
Bu haber 2020-10-06 21:20:48 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

 

Cumartesi günü İstanbul Kartal’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ve Akyazı’da 12 yıl Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten ve görev yaptığı zamanlarda ve sonrasında halkın büyük sevgisi kazanan Yaşar Yazıcı’nın ruhuna 3. gece mevlit programı düzenlendi.

İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği, sosyal mesafenin korunduğu ve hijyenik ortamda düzenlenen programda ilçenin önde gelen din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Düzenlenen gece yapılan dua ile son buldu.

Program sonrası konuşan Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan bize öncülük etmiş ilçeye hizmetleri bulunan her kesim tarafından sevilen ve sayılan eski başkanımız, ağabeyimiz Yaşar Yazıcı için burada yapılan programa iştirak ettik.Allah’ın rahmeti üzerine olsun mekanıinşallah cennet olur temennisinde bulundu.

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