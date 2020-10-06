Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER

ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER

AK Parti Akyazı’da görev taksimi

AK Parti Akyazı’da görev taksimi

KURUKUZ AİLESİ YASTA

KURUKUZ AİLESİ YASTA

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

Yıl başında yapılan program çerçevesinde diğer İlçelerde olduğu gibi Akyazı’da da çalışmalarını
Bu haber 2020-10-06 09:37:19 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

 

Yıl başında yapılan program çerçevesinde diğer İlçelerde olduğu gibi Akyazı’da da çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri son olarak Altındere Osmanağa ve Yağcılar Mahallelerinde kaldırım çalışması yaptı.

Altındere Osmanağa Mahallesinde bin 200 metre, Yağcılar mahallesinde de 700 metre kaldırım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yılın sonuna kadar yapılan program çerçevesinde Akyazı’daki çalışmalarını sürdürecek ve bu çalışmalar tamamlandığında da Akyazı sorunların önemli bir bölümünden kurtulmuş olacak.

Her iki Mahalle Muhtarı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekiplerin Mahallelerinde yaptıkları çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
09:41 - BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI
Yıl başında yapılan program çerçevesinde diğer İlçelerde olduğu gibi Akyazı’da da çalışmal...
12:24 - MOTOSİKLETLE PAT PAT ÇARPIŞTI 1 YARALI
Akyazı’nın Dokurcun Mahallesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı....
10:28 - KAYMAKAMIN AİLE HEKİMLERİ İLE SOHBET TOPLANTISI
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beraberinde İlçenin yeni Sağlık Müdürü Sevda Gürsel ile...
22:29 - MİLLETVEKİLİ ATABEKTEN VEFA
Akyazı Belediyesi tarafından Ahilik haftası nedeniyle mesleklerinde 50. Yılını dolduranlar...
00:00 - ÇARŞAMBA PAZARINDA MASKE MESAFE BİLDİĞİNİZ GİBİ
Bu hafta Çarşamba pazarı bir hayli kalabalıktı.Kış hazırlıkları için harıl harıl çalışan ...
23:54 - ADI ŞAFAK OPERASYONU
Akyazı Belediyesi yıllardır bakım yapılmayan çarşı merkezi, Gazi Süleyman Paşa Camii...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ