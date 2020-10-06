BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

Yıl başında yapılan program çerçevesinde diğer İlçelerde olduğu gibi Akyazı’da da çalışmalarını

Bu haber 2020-10-06 09:37:19 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Yıl başında yapılan program çerçevesinde diğer İlçelerde olduğu gibi Akyazı’da da çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri son olarak Altındere Osmanağa ve Yağcılar Mahallelerinde kaldırım çalışması yaptı.

Altındere Osmanağa Mahallesinde bin 200 metre, Yağcılar mahallesinde de 700 metre kaldırım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yılın sonuna kadar yapılan program çerçevesinde Akyazı’daki çalışmalarını sürdürecek ve bu çalışmalar tamamlandığında da Akyazı sorunların önemli bir bölümünden kurtulmuş olacak.

Her iki Mahalle Muhtarı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekiplerin Mahallelerinde yaptıkları çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.