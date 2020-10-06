ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER

CHP Sakarya İl başkanı Ecevit Keleş Akyazı Belediyesi eski başkanı Yaşar Yazıcı’nın cenaze

Bu haber 2020-10-06 09:34:09 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

CHP Sakarya İl başkanı Ecevit Keleş Akyazı Belediyesi eski başkanı Yaşar Yazıcı’nın cenaze törenine katılmak için geldiği Akyazı’da cenaze sonrası Alaağaç Mahallesinde ikamet eden Partisinin eski İlçe Başkanlarından İrfan Özmert ile aynı Mahallede ikamet eden Partilisi Başer Çelik’i evlerinde ziyaret etti.

Beraberinde Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcıve başkan yardımcısı Mustafa Sağır olduğu halde ziyaretlerini gerçekleştiren CHP İl başkanı Ecevit Keleş, bugün kronik hastalıkları olduğu için evlerinde dinlenen partimize büyük emek veren, başkanlık yapan ve üye olarak değerli katkılar sunan İrfan Özmert ile Başer Çelik’i evlerinde ziyaret ettik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu görmemiz bizi son derece sevindirdi ve mutlu etti dedi ve bu tür ziyaretlerini sürdüreceklerini söyledi.

CHP’nin yıllarca İlçe Başkanlığını yapan İrfan Özmert ile Başer Çelik’de İl Başkanı Ecevit Keleş ile beraberindekilerin yaptıkları ziyaretin kendilerine son derece mutlu ettiğini söylediler ve ziyarete gelenlere teşekkür ettiler.