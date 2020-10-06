AK Parti Akyazı’da görev taksimi

Geçtiğimiz günlerde 6. olağan genel kurulunu gerçekleştiren AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı

Bu haber 2020-10-06 09:30:51 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde 6. olağan genel kurulunu gerçekleştiren AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı önceki akşam yaptığı yönetim kurulu toplantısında görev taksimi yaptı.

İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in başkanlığında toplanan AK Parti Akyazı İlçe Yönetimi görev taksimini şöyle yaptı;

Talip Boğaz (Siyasi İşlerden Sorumlu) Fatih Boztepe (Teşkilat İşlerinden Sorumlu) Nurşen Kurt (Seçim İşlerinden Sorumlu) Yusuf Çokal (Tanıtım ve Medyadan Sorumlu) Selim Kurt ( Sosyal Politikalardan Sorumlu) Tuncer Akbayrak (Yerel Yönetimlerden Sorumlu) Eyüp Demirtaş ( Ekonomiden Sorumlu) Engin kocakuzu ( Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu) Hasan Bayraktar ( Mali ve İdari İşlerden Sorumlu) Başkan yardımcıları ve Mehmet Fırat (Genel Sekreter) olurken, İlyas Kahveci ( Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu) Tuğrul Şimşek (Teşkilat İşlerinden Sorumlu) Ümit Yılmaz (Seçim İşlerinden Sorumlu) Sümeyye Bahadır ( Tanıtım ve Medyadan Sorumlu) Barış Sağlam (Sosyal Politikalardan Sorumlu) Osman Yılmaz (Yerel Yönetimlerden Sorumlu) Faik Serkan Atilla (Ekonomiden Sorumlu) Beyzanur Eroğlu ( Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu) Osman Civan’da (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu) Başkan yardımcılıkları görevlerine getirildiler. Yönetim diğer üyeleri ise görevlerini üye olarak sürdürecekler.