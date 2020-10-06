Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER

ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER

AK Parti Akyazı’da görev taksimi

AK Parti Akyazı’da görev taksimi

KURUKUZ AİLESİ YASTA

KURUKUZ AİLESİ YASTA

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

AK Parti Akyazı’da görev taksimi

Geçtiğimiz günlerde 6. olağan genel kurulunu gerçekleştiren AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı
Bu haber 2020-10-06 09:30:51 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde 6. olağan genel kurulunu gerçekleştiren AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı önceki akşam yaptığı yönetim kurulu toplantısında görev taksimi yaptı.

İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in başkanlığında toplanan AK Parti Akyazı İlçe Yönetimi görev taksimini şöyle yaptı;

Talip Boğaz  (Siyasi İşlerden Sorumlu) Fatih Boztepe (Teşkilat İşlerinden Sorumlu) Nurşen Kurt (Seçim İşlerinden Sorumlu) Yusuf Çokal (Tanıtım ve Medyadan Sorumlu) Selim Kurt ( Sosyal Politikalardan Sorumlu) Tuncer Akbayrak (Yerel Yönetimlerden Sorumlu)  Eyüp Demirtaş ( Ekonomiden Sorumlu) Engin kocakuzu ( Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu) Hasan Bayraktar ( Mali ve İdari İşlerden Sorumlu) Başkan yardımcıları ve Mehmet Fırat (Genel Sekreter) olurken, İlyas Kahveci ( Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu) Tuğrul Şimşek (Teşkilat İşlerinden Sorumlu) Ümit Yılmaz (Seçim İşlerinden Sorumlu) Sümeyye Bahadır ( Tanıtım ve Medyadan Sorumlu) Barış Sağlam (Sosyal Politikalardan Sorumlu) Osman Yılmaz (Yerel Yönetimlerden Sorumlu) Faik Serkan Atilla (Ekonomiden Sorumlu) Beyzanur Eroğlu ( Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu) Osman Civan’da (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu) Başkan yardımcılıkları görevlerine getirildiler. Yönetim diğer üyeleri ise görevlerini üye olarak sürdürecekler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
09:37 - ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER
CHP Sakarya İl başkanı Ecevit Keleş Akyazı Belediyesi eski başkanı Yaşar Yazıcı’nın cenaze...
09:34 - AK Parti Akyazı’da görev taksimi
Geçtiğimiz günlerde 6. olağan genel kurulunu gerçekleştiren AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı...
00:05 - BAŞKAN SOYKAN’DAN HIZLI İNTERNET MÜJDESİ
Akyazı Belediye Başkanı mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda yaptığı hizmetleri anlat...
13:40 - BBP AKYAZI İLÇE HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇILDI
Büyük Birlik i Akyazı lçe teşkilatı Ömercikler i yeni binası Genel başkan yardımcısı Osman...
16:35 - MHP’NİN YENİ YÖNETİMİ MAZBATALARINI ALDI
6 Eylül 2020 Pazar günü olağan kongresini yapan MHP AKyazı İlçe teşkilatında başkan...
22:19 - BBP HİZMET BİNASI AÇILIŞA HAZIR
Pazar günü yapılacak olan açılışa Genel Başkan Mustafa Destici de katılacak....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ