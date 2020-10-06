KURUKUZ AİLESİ YASTA

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Akyazı Kuzuluk Mahallesinin tanınmış ve sevilen ailelerinden olan Kurukuz
Bu haber 2020-10-06 09:25:53 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Mahallesinin tanınmış ve sevilen ailelerinden olan Kurukuz ailesi bir büyüğünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Akyazı Belediyesinden emekli Hafız Mustafa Kurukuz’un da ağabeyi olan ve uzun yıllardan beri hayatını Almanya’da sürdüren Muhammed Kurukuz hastalık sonucu vefat etti.

Cenazesi Almanya’dan getirilen Muhammed Kurukuz’un Kuzuluk Şose Mahallesindeki evinin bahçesinde kılınan namaz sonrası Merkez aile mezarlığına defnedildi.

Salgın hastalık nedeniyle kurallara tam olarak uyulduğu cenaze töreninden sonra Muhammed Kurukuz’un kardeşi Hafız Mustafa Kurukuz, merhumun çocukları ve yakınları cenazelerine katılanlara teşekkür etti ve haklarını helal etmeleri isteğinde bulundular.

 
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