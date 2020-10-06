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Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

İlçe teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapmış ve hala da yapmakta olan Akyazılı MHP’liler
Bu haber 2020-10-06 09:23:58 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

 

İlçe teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapmış ve hala da yapmakta olan Akyazılı MHP’liler İlçe teşkilatları tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi ve “biz biriz ve beraberiz ve de güçlüyüz” mesajı verdiler.

Akyazı Şerefiye Alabalık tesislerinde aileleri ile birlikte katıldıkları kahvaltıda konuşan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli davetlerine katılan partililerine teşekkür etti ve bu tür organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

MHP Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen ve huzurlu bir ortamda gerçekleşen ve İlçe Başkanı Ali Dertli ile yeni İlçe Yönetiminin ev sahipliği yaptığı kahvaltıya 25.26. dönem Sakarya Milletvekili Zihni Açba, teşkilatlardan sorumlu İl Başkan yardımcısı Ömür Açba, Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, İksan Özcan, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin ile bir önceki dönem Belediye Meclis üyesi Harun Köymen katıldı.

 

 

 
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