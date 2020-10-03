ESKİ BAŞKAN YAŞAR YAZICI GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Yazıcı İkindi namazı sonrası Gazi süleyman paşa camiinde kılınan

Bu haber 2020-10-03 22:13:30 eklenmiş ve 206 kez görüntülenmiştir.

Yazıcı İkindi namazı sonrası Gazisüleymanpaşa camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ziyaret için gittiği İstanbul Kartal’da arabasının içinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Akyazı Belediyesi esi Başkanı Yaşar Yazıcı (54) kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ziyaret için gittiği İstanbul Kartal’da park ettiği arabasının içinde fenalaştı. Direksiyon başında hareketsiz durduğunu gören çevrede bulunan vatandaşlar durumu Polis ve 112 Sağlık ekibine bildirdi. Sağlık ekibi Yaşar Yazıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi ve Yazıcı en yakında bulunan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan otopsi sonunda Yaşar Yazıcı’nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

AKYAZI’YA GETİRİLDİ

Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı’nın cenazesi Akyazı’ya getirildi. Belediyeye ait gasilhanede yıkama işlemleri yapılan Yaşar Yazıcı’nın cenazesi Hastane Mahallesindeki evine getirildi. Evinde bir müddet bekletilen Yazıcı’nın cenazesi helallik alındıktan sonra Gazi Süleyman paşa Cami önüne getirildi ve burada kılınan cenaze namazından sonra da Hastane Mahallesi Süt Fabrika yanında bulunan aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

YAZICI BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Kalp krizi sonrası genç yaşta hayatını kaybeden ve sevenlerini derin üzüntü içinde bırakan Yaşar Yazıcı son dönemlerde Akyazı’ya damgasını vuran siyasetçilerden biri ve önde geleniydi. Belediye Meclisi Üyesi seçildikten sonra 6 yıl Belediye Başkan yardımcılığı görevinde bulunan Yaşar Yazıcı, zamanın Belediye Başkanı Recep Yıldırım’ın Milletvekili seçilmesinden sonra Belediye Meclisinde yapılan seçim sonunda Belediye Başkanlığına getirildi. İki yıllık görevinin ardından yapılan iki seçimde de partisi tarafından Belediye Başkanı adayı gösterilen seçimleri kazanarak iki dönem daha Belediye Başkanlığı görevini ifa eden Yaşar Yazıcı böylece 6 yılı Belediye Başkan yardımcılığı, 12 yılı da Belediye Başkanı olarak toplamda 18 yıl Akyazı’ya damgasını vurma başarısı gösterdi.

SEVİLEN VE SAYILAN BİR BAŞKANDI

Yaşar Yazıcı genç yaşına rağmen insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, kendini sevdirmeyi ve saydırmayı başaran ender siyasetçilerden biriydi. Alçak gönüllü oluşu, çocukla çocuk, gençle genç, yaşlı ile yaşlı olabilmeyi başaran Yaşar Yazıcı Akyazı gibi kozmopolit bir İlçede 16 yıl gibi uzun süreli siyaset yapması ve Belediyede üstlendiği görevlerinde halka hizmet etmesi onun insanlarla olan ilişkilerinde ne kadar iyi olduğunu gösteren en önemli meziyetiydi. Evli ve üç çocuk babası olan Yaşar Yazıcı’nın genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda etmesi yakınları, akrabaları kadar Akyazılıları da derinden üzdü ve cenaze törenine katılanlar duydukları üzüntü nedeniyle göz yaşlarına hakim olamadılar.

KİMLER KATILDI

Belediye Başkanı Bilal Soykan, yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk, Ünal Gündüz ve Ali Özer ve tüm Belediye personelinin ev sahipliği yaptığı Yaşar Yazıcı’nın cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, eski bakan yardımcısı ve eski Milletvekili Hasan Ali Çelik, yine eski Milletvekillerinden Zihni Açba, Recep Yıldırım ve Ali İnci, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, Genç Parti İl Başkanı Nilgün Boğaz, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Çevre İlçelerin Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, SESOB Başkanı Hasan Alişan, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Spor Adamları Derneği Başkanı Zeki Öztürk ve Spor camiası, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.