CAMİDE İNTİHAR GİRİŞİ

Çıktığı Akyazı Merkez Çarşı Cami (Baraka Camii) kubbelerinden atlayarak

Bu haber 2020-10-03 22:11:53 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Çıktığı Akyazı Merkez Çarşı Cami (Baraka Camii) kubbelerinden atlayarak canına kıymak isteyen kişi polis ve itfaiyeciler tarafından ikna edildi.

Olay bu sabah saat 08.30 civarında Akyazı Ömercikler Mahallesinde halk arasında Baraka Cami olarak bilinen Çarşı Merkez Caminde meydana geldi. Caminin kubbesine çıkan ve ailevi sebepleri olduğu belirlenen Hami İ. İsimli şahısın kubbeden atlamak suretiyle intihar etmek istedi.Durumu fark eden çevre sakinleri durumu Polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine Polis ekipleri ve İtfaiye yönlendirildi. Akyazı İtfaiyesi kurtarma ekibi Cami önünde gerekli tedbirleri aldı. Poliste intihar etmek isteyen Hami I.adlı kişi ile uzun süre konuşarak kendisini ikna etmeyi başardı. İtfaiye ekipleri tarafından Cami kubbelerinden indirilen kişi ekiplerce Polis merkezine götürüldü.