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ESKİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR YAZICI VEFAT ETTİ

Akyazı Belediyesi Eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası
Bu haber 2020-10-03 08:16:43 eklenmiş ve 395 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Akraba Ziyareti için gittiği İstanbul'da cami önünde bindiği aracında fenalaştı. Direksiyon başında hareketsiz duran Yaşar Yazıcı’yı gören vatandaşlar durumu Polise bildirdi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği tespit edilen 54 Yaşındaki Eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı ‘nın kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Kartal  Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

 
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