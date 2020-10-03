ESKİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR YAZICI VEFAT ETTİ

Akyazı Belediyesi Eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası

Bu haber 2020-10-03 08:16:43 eklenmiş ve 395 kez görüntülenmiştir.