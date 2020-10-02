Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

AKYAZI REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

KAYMAKAMIN AİLE HEKİMLERİ İLE SOHBET TOPLANTISI

KAYMAKAMIN AİLE HEKİMLERİ İLE SOHBET TOPLANTISI

İl Emniyet Müdürü Kaya Akyazı’daydı

İl Emniyet Müdürü Kaya Akyazı’daydı

BAŞKAN SOYKAN’DAN JANDARMAYA ZİYARET

BAŞKAN SOYKAN’DAN JANDARMAYA ZİYARET

FAZİLET DURMUŞ ''ÇOCUKLARINIZA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN''

FAZİLET DURMUŞ ''ÇOCUKLARINIZA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN''

GENÇ VE NEHİR AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

GENÇ VE NEHİR AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

AKYAZI REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

3 İlçenin Merkezi olan Akyazı Rehberlk ve Araştırma merkezi hizmete açıldı 1 Ekim itbarıyla resmi olarak açılışı gerçekleşen,
Bu haber 2020-10-02 23:28:27 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

3 İlçenin Merkezi olan Akyazı Rehberlk ve Araştırma merkezi hizmete açıldı

1 Ekim itbarıyla resmi olarak açılışi gerçekleşen, Merkez Akyazı Hendek ve Karapürçek olmak üzere toplam 3 ilçedeki engelli öğrencilere hizmet verecek olan Akyazı Rehberlik ve Araştırma merkezi resmen faaliyetlerine başladı.

 Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Rehberlik ve Araştırma merkezine giderek ziyaret ve  incelemelerde bulundular. Okul müdürü Uğur Aslan’dan ve öğretmenlerden merkez ve vereceği  ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Kaymakam Yakup Güney merkezin değişik etkinliklere yer vermesi konusunda çaba sarfedilmesi talimatını verirken Belediye Başkanı Bilal Soykan da imkanlarımız ölçüsünde biz de belediye olarak destek vereceğiz dedi.

 Rehberlik Araştırma Merkezi Neler yapar?

 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri; Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yürütür ve özel eğitim gerektiren bireylerin yürütülmesinden sorumludur. Bu kapsamda ilçemiz başta olmak üzere ve olmak üzere toplam 3 ilçede faaliyet gösterecek.

 Rehberlik ve Araştırma merkezleri Özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel tanılama ve işlemlerinin yapılmasının yanı sıra psikolojik destek ihtiyacı duyan her yaştaki bireylere de hizmet verecek. Rehberlik araştırma merkezleri RAM Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan özel eğitim ve rehberlik psikolojik danışmanlık konularında ailelerin ücretsiz destek alabileceği kurumlardır. Rehberlik araştırma merkezleri genellikle her ilçede bir tane bulunmaktadır. Kurumda özel eğitim öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar çalışmaktadır. Daha çok özel eğitim konusunda hizmet veren kurumda rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim olarak 2 bölüm yer alır.

 Bu Merkezlere Kimler Başvurabilir

 Gelişiminde gerilik olan ya da olduğundan şüphe duyulan çocuklar ile Üstün zekâya sahip olduğu düşünülen çocukların aileleri rehberlik ve araştırma merkezine başvurabilirler. Burada yapılacak zekâ testleri ve gelişim testleri ile uygunluk koşulları ortaya çıkarılır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü İlçede yer alan okulların “rehberlik servisleri” ile koordineli olarak çalışmakta, yıllık yapılacak rehberlik planlarını hazırlanması ve uygulanmasına destek sağlamaktadır. Ayrıca okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin mesleki bilgilerini artırmak amacıyla seminer çalışmaları planlamaktadır.

 Özel Eğitim Bölümü

 Özel eğitim bölümü gelişimsel geriliği olan ya da olmasından şüphe duyulan çocuklar ile üstün zekâlı olduğu düşünülen çocukların inceleme ve değerlendirme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Özel gereksinimi olan (Zihinsel yetersizlik, otizm, görme kaybı, işitme kaybı, bedensel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, üstün yetenekli gibi) okul çağı çocukları için okullarda uygun eğitsel hizmetin sağlanması konusunda da destek vermektedir.

Akyazı Hendek ve Karapürçekte’ki engelli çocukların her türlü işlemleri ve raporları bundan böyle Akyazı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde yapılacak, raporları verilecek ve de gitmesi gereken yerlere yönlendirilecek.

Hastane Mahallesi eski hastane yanında açılan  Akyazı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde 1 Müdür, 1 Müdür yardımcısı ve değişik branşlarda toplam 9 öğretmen görev yapacak.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
23:39 - AKYAZI REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
3 İlçenin Merkezi olan Akyazı Rehberlk ve Araştırma merkezi hizmete açıldı 1 Ekim itbarıyl...
23:41 - FAZİLET DURMUŞ ''ÇOCUKLARINIZA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI
Türk dili ve edebiyatı zümre başkanlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya gelen İl Millî ...
23:13 - AKYAZI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÖRENLE AÇILDI
Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu...
22:16 - KONURALP’İN MİNİ MİNİ BİRLERi OKULA BAŞLADI
2020-2021 Öğretim yılı koronavirüs dolayısı ile olağanüstü önlemler çerçevesinde başladı....
19:08 - İLKÖĞRETİM HAFTASI OKULLARIN AÇILMASI İLE BAŞLADI
Okullarımız 2020-2021 öğretim yılına Koronavirüsün gölgesinde olağanüstü tedbirler alınara...
23:27 - BELEDİYEDEN MYO VE SABÜ’YE DESTEK
Belediye Başkanı Bilal Soykan 22 Eylül Salı günü açılacak olan SUBÜ Akyazı Sağlık...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ