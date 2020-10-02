KAYMAKAMIN AİLE HEKİMLERİ İLE SOHBET TOPLANTISI

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beraberinde İlçenin yeni Sağlık Müdürü Sevda Gürsel ile

Bu haber 2020-10-02 10:24:01 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beraberinde İlçenin yeni Sağlık Müdürü Sevda Gürsel ile beraber İlçe Sağlık ocaklarındaki aile hekimleri ile tanışma ve sohbet toplantısı düzenledi.

Akyazı Öğretmenevi bahçesinde öğretmenevi müdürü Fatih Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Kaymakam Güney ve İlçenin yeni Sağlık Müdürü Uzman Doktor Sevda Gürsel aile hekimleri ile birer birer tanıştıktan sonra Aile hekimlerinin karşılaştıkları sorunlarını dinleyerek çözümleri için neler yapılabilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda Pandemin süresince yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar, bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiği gibi hususlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Bu sıkıntılı günlerin en az zararla atlatılması ve vatandaşlara en iyi hizmetin verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Yaklaşık 2 saat süren sohbet toplantısı sonunda Toplantıya katılan aile hekimlerine teşekkür eden Kaymakam Güney ve İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel güzel ve verimli bir toplantı olduğunu dile getirerek ev sahibi Öğretmenevi Müdürü Fatih Yılmaz’a da teşekkür etmeyi ihmal etmediler.