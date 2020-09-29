İl Emniyet Müdürü Kaya Akyazı’daydı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Akyazı’ya gelerek inşaatı devam eden yeni ilçe Emniyet

Bu haber 2020-09-29 19:36:25 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.