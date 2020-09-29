İl Emniyet Müdürü Kaya Akyazı’daydı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Akyazı’ya gelerek inşaatı devam eden yeni ilçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunduktan sonra Başkan Soykan’ıda makamında ziyaret etti.
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Akyazı’ya gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.Kaya Konuralp Mahallesinde devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü beraberinde ilçe emniyet müdürü Ercan Aykan ile birlikte Akyazı Belediyesine gelerek belediye başkanı Bilal Soykan’ı ziyaret etti.
Daha sonra Başkan Soykan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kuzuluk mahallesine giderek Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’yı ziyaret ettiler. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ziyaretler sonrası ilçeden ayrıldı